"Мегафон" первым в России запустил технологию VoLTE на федеральном уровне

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. "Мегафон" первым в России запустил технологию Voice over LTE (VoLTE) на федеральном уровне, говорится в сообщении оператора.

Технология VoLTE передает звонок по высокоскоростной сети 4G (LTE). Голосовой поток доставляется быстрее и в лучшем качестве. В компании уточняют, что соединение с помощью технологии VoLTE возможно с абонентами любых операторов. При этом качество голосовой связи будет лучше, если собеседник также использует эту технологию, время установления соединения составляет всего 2 секунды.

Впервые в мире VoLTE была запущена в 2014 году, а в 2016 году "Мегафон" запустил эту технологию в Москве.

В настоящее время более 13 млн абонентов в РФ используют VoLTE.

"Сейчас сервис доступен для жителей всех регионов страны, за исключением Чукотки, где для предоставления связи используется спутниковый канал, с которым VoLTE не совместим", - отметила директор по сетевой инфраструктуре "Мегафона" Валентина Полозенко.