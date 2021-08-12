"Почта России" и "Ростелеком" заключили контракт на оказание услуг связи

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. "Почта России" и "Ростелеком" подписали пятилетний контракт на оказание услуг связи на сумму 13,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Почты России".

"Почта России" подписала с "Ростелекомом" свой крупнейший договор на ИТ-услуги сроком на пять лет. Сумма контракта составила 13,5 млрд рублей. Масштаб договора уникален для российского ИТ-рынка: "Ростелеком" предоставит "Почте" услуги связи для самой большой в России корпоративной сети передачи данных, которая объединяет 40 тыс. объектов (почтовых отделений, логистических и сортировочных центров, складов, а также дата-центров) во всех регионах страны. При этом для всех объектов будут действовать единые требования к качеству и надежности каналов связи, что существенно повысит доступность онлайн услуг "Почты", - говорится в сообщении.

Согласно условиям контракта, в течение пять лет "Ростелеком" должен увеличить скорость передачи данных в единой сети с 200 Гбит/с до 500 Гбит/с, а в течение трех лет - увеличить с 60% до 70% долю подключенных к корпоративной сети передачи данных по оптоволоконной связи почтовых объектов. В компании добавили, что также существенно снизится допустимое время перерыва в предоставлении услуг связи.

В 2016 году "Почта России" и "Ростелеком" заключили пятилетний договор на создание и эксплуатацию единой корпоративной сети передачи данных, благодаря чему "Почта России" централизовала более 900 договоров с региональными операторами связи в один. "Ростелеком" построил около 3 тыс. новых каналов связи для отделений, расположенных в труднодоступных населенных пунктах.