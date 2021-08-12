Цены на аренду комнат в России с прошлого августа выросли на 6,6%

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Аренда комнат на территории Российской Федерации за год подорожала на 6,6% - до 7,2 тыс. рублей в месяц. Такие данные приводятся в исследовании федерального портала "Мир квартир", которое есть в распоряжении ТАСС.

Аналитики портала исследовали динамику ставок в 70 городах России с населением более 300 тыс. человек.

"С начала 2021 года аренда комнат подорожала на 3,5%, по сравнению с прошлым летом цены поднялись на 6,6%. Средняя цена арендной комнаты в августе составила 7,2 тыс. рублей в месяц", - говорится в материалах с уточнением, что по отношению к прошлому году ставки аренды увеличились в 61 городе.

Согласно исследованию самый ощутимый рост отмечен в Севастополе, где за год аренда комнат выросла на 25,1% - до 12,2 тыс. рублей в месяц.

Сочи с января поднял цены на 13,3% (17,4% за год) и стал самым дорогим городом после Москвы. Так, месячная аренда комнаты в Москве обойдется в 18,7 тыс. рублей, в Сочи - в 15,1 тыс. рублей. Значительный рост стоимости арендных комнат продемонстрировали также Новосибирск с подорожанием на 12,6% с начала года, Иркутск - 11,3%, Мурманск - 10,4% (в годовых показателях - 20,4%, 19,7% и 17,9% соответственно).

В Москве и Санкт-Петербурге средние ставки аренды комнат в августе выросли на 12,6% и 12,1% соответственно в сравнении с августом 2020 года, это позволяет говорить как минимум о начале восстановления арендного сегмента рынка, сообщил ТАСС генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. По его словам, сезонный рост ставок на курортах как на краткосрочную, так и на долгосрочную аренду - процесс естественный. "Что же касается населенных пунктов с менее комфортным климатом, то здесь повышение цен на комнаты может свидетельствовать о прямо противоположных тенденциях. Если в главных городах Сибири скорей всего идет восстановление рынка аренды в целом, то в Мурманске дорожает лишь самое дешевое жилье", - сказал он.