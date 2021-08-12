Экспорт удобрений из Белоруссии через Литву могут приостановить в декабре

ВИЛЬНЮС, 12 августа. /ТАСС/. Экспорт через Литву белорусских калийных удобрений, производители которых попали под санкции США против Минска, остановится в декабре этого года. Об этом в четверг в эфире радиостанции "Жиню радияс" заявил министр коммуникаций и транспорта балтийской республики Марюс Скуодис.

"Банки перестанут принимать к оплате счета за услуги в отношении подвергнутых санкциям субъектов. Компании не захотят, избегая рисков, вести с ними дела, - сказал он. - Поэтому с декабря, когда санкции вступят в силу, белорусские удобрения перестанут идти через Литву".

Министр также предположил, что объем транзита их экспорта начнет постепенно сокращаться в ближайшие месяцы. "Предприятия сразу начнут подготовку к полной остановке этого потока", - сказал он.

Белорусские калийные удобрения по железной дороге перевозятся в Клайпедский государственный морской порт для погрузки на суда и доставки заказчикам. Глава государственной компании "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы") Мантас Бартушка ранее отмечал, что из-за санкций ЕС против Белоруссии железнодорожное ведомство несет потери в 20 млн евро. Белорусские грузы, среди которых значительная доля приходится на удобрения и нефтепродукты, до сих пор обеспечивали около 30% перевалки Клайпедского порта.

В понедельник США, Канада и Великобритания ввели экономические санкции против Минска, мотивировав это решение тем, что в Белоруссии, по мнению властей этих стран, нарушаются права человека. В частности, США ввели санкции против десятков белорусских компаний, включая ОАО "Беларуськалий". Продукции калийной промышленности Белоруссии касаются и санкции Канады.