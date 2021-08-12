Производители поверхностных антисептиков просят Минпромторг ввести маркировку их продукции

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Производители антисептических средств обратились в Минпромторг РФ с просьбой ввести маркировку поверхностных антисептиков, которые применяются для обработки поверхностей в медицинских учреждениях и общественных местах. Соответствующее письмо, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, направили в ведомство крупнейшие производители и участники оборота антисептиков. Среди них -"Бентус лаборатории", Reckitt Benkiser,"Листер","Протек","Лекарственная экосистема", выпускающие антисептические средства под брендами Sanitelle, Clearasil, Dettol и другими.

Авторы письма отмечают, что из-за пандемии коронавируса"многократно участилось контрафактное производство антисептических средств". По их мнению,"недобросовестные производители изготавливают и продают средства, которые не прошли клинических испытаний или сертификацию на безопасность и качество". При этом, как отмечает координатор инициативной группы — исполнительный директор компании"Антарес Вижн Рус"

Антон Харитонов, в настоящее время"производители сталкиваются с наличием на рынке контрафактных поверхностных антисептиков, которые зачастую замещают собой сертифицированные средства даже в традиционно чувствительном к подделкам госпитальном сегменте".

"К сожалению, в период пандемии участилась подделка не только кожных антисептиков, но и поверхностных, которые используют для обработки общественных мест и медицинских учреждений, добросовестные производители теряют доходы и рынок сбыта по причине роста поставок контрафактной продукции, а население подвержено риску заразиться коронавирусом в силу того, что контрафактная продукция просто не соответствует требованиям по качеству и безопасности", — отметил Харитонов. Он убежден, что маркировка поверхностных антисептиков"позволила бы оценить реальный объем рынка, а также сократить долю нелегальных производств".

Как отмечают представители инициативной группы, сейчас поверхностные антисептики официально производит 101 предприятие, а объем производства оценивается примерно в 1 050 тонн в сутки."По нашим оценкам, объемы производства не просто превышают официальную статистику, контрафактную продукцию можно приобрести практически на любом маркетплейсе, а низкокачественные подделки зачастую поставляются даже в государственные клиники", — добавил Харитонов. Он добавил, что недобросовестные производители"не только производят антисептики в кустарных условиях, не обеспечивая минимальных требований по составу и качеству, но и продают под брендами известных производителей".

Рынок продаж

Ранее специалисты ВШЭ оценили рынок продаж антисептических и дезинфицирующих средств в России в прошлом году на уровне 0,67 млрд упаковок. При этом, по их данным, доля нелегального оборота таких изделий составила 51%, заметно увеличившись по сравнению с 2018–2019 гг. — на 10%. Исследователи связали рост контрафакта с приходом на рынок новых производителей, часто осуществляющих выпуск продукции без получения необходимых правоустанавливающих документов, постановки на налоговый учет.

"Полученные результаты указывают на экономическую целесообразность введения обязательной маркировки средствами идентификации для рассматриваемой товарной группы, что связано с высоким уровнем нелегального оборота. По нашим оценкам, маркировка позволит убрать половину контрафакта с рынка, а также может привести к увеличению доходов легальных производителей на 0,67-0,7 млрд рублей в год", — говорилось в исследовании.

В свою очередь в пресс-службе Центра развития перспективных технологий, являющегося оператором системы маркировки"Честный знак", напомнили, что с 1 августа 2021 года по 31 августа 2022 года в России стартовал эксперимент по маркировке антисептиков и дезинфицирующих средств."Однако поверхностные антисептические средства не были включены в перечень эксперимента", — напомнили в пресс-службе.