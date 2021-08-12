Южная Корея и Турция заключили соглашение о валютном свопе

СЕУЛ, 12 августа. /ТАСС/. Республика Корея и Турция подписали первое соглашение о валютном свопе с целью развития торговли между двумя странами. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Банк Кореи.

Соглашение рассчитано на три года и предусматривает конверсионные сделки по обмену южнокорейской и турецкой валют на сумму в 2,3 трлн вон ($2 млрд).

"Соглашение направлено на продвижение двусторонней торговли через механизм торговых расчетов, финансируемый свопами, и финансовое сотрудничество для экономического развития двух стран, - приводит агентство заявление банка. - Обе стороны ожидают, что это еще больше укрепит сотрудничество между Центробанками двух стран".

Валютный своп - инструмент защиты от нехватки ликвидности, позволяющий занимать деньги у другой страны в собственной валюте.

В июне Банк Кореи и Федеральная резервная система США достигли соглашения о продлении на три месяца действия их валютного свопа на $60 млрд, срок которого истекал 30 сентября. Пролонгация соглашения позволит Южной Корее ослабить рыночную неопределенность в стране, вызванную пандемией коронавируса.

Южная Корея также имеет двусторонние соглашения о валютных свопах с семью странами, включая Австралию, Канаду и Китай.