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Шойгу заявил, что тяжелая экономическая ситуация в 1990-х годах не должна повториться

Министр обороны РФ отметил, что стране необходимо динамичное развитие

ВЕРХНЕЗЕЙСК /Амурская область/, 12 августа. /ТАСС/. Тяжелая политическая и экономическая ситуация в 90-х годах прошлого века, через которую прошла Россия, не должна повториться, стране требуется динамичное и поступательное развитие. Об этом заявил в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения, обучающихся по военно-учетным специальностям Железнодорожных войск.

"Дай Бог, чтобы такое больше не повторилось. Для этого живем и работаем", - сказал он, отвечая на вопрос о побудительных мотивах решения возглавить список "Единой России" на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму.

Он напомнил, что занимался аналогичной партийной работой в 1990-х, когда страна находилась в тяжелейшей ситуации: доверие к власти падало, экономика стагнировала. "Кампания была тяжелой, за 60 дней пришлось побывать в 59 субъектах Российской Федерации", - сказал Шойгу.

Он отметил, что страна с той поры поменялась кардинально, и подчеркнул, что благодарен за доверие возглавить партийные списки на нынешнем этапе государственного строительства.

В то же время Шойгу подчеркнул, что в сравнении с 1990-ми годами кратно возросла ответственность как за уже сделанное, так и за качественную реализацию предстоящих планов. "По этой части стало сложнее: много сделано, но кратно выросла ответственность. Помимо того, что мы хотим сделать, мы отвечаем и за то, что уже сделано", - отметил министр.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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