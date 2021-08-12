КАЛУГА, 12 августа./ТАСС/. Регионы должны утвердить у губернаторов стратегии цифровой трансформации до 20 августа и направить документы в Минцифры. Об этом сообщил заместитель директора Департамента координации программ и проектов Минцифры РФ Юрий Зарубин в рамках форума "Цифровая эволюция".

"Сейчас, до 20 августа, эти документы должны быть утверждены, как правило, коллеги утверждают их у главы своего региона, <…> и они должны быть направлены в Минцифры. Мы в свою очередь должны будем до 30 августа отчитаться правительству, указать, кто из регионов не исполнял требования федеральных органов власти, под этим я подразумеваю только обязательные направления. И в этом отчете мы будем отражать ход исполнения плана графика, который утвердило правительство в лице Дмитрия Чернышенко своим поручением", - пояснил Зарубин.

Всего регионы разработали 4,438 тыс. проектов в рамках стратегий цифровой трансформации.

"Здесь, к сожалению, мы не приводим уникальные проекты, то есть сколько уникальных проектов у нас предложено на всю страну. Здесь суммированное количество проектов во всех стратегиях, всего их, на текущий момент, 4,438 тыс.", - отметил Зарубин, добавив, что, в среднем, вышло 52 уникальных проекта в каждой стратегии.

Обязательные отрасли для всех регионов это: государственное управление, образование и наука, здравоохранение, транспорт и логистика, развитие городской среды, социальная сфера. Были и дополнительные отрасли, выбранные регионами.

В среднем, по словам Зарубина, каждый регион выбрал 10 отраслей для цифровой трансформации. Больше всего отраслей взяли: Пермский край (18 отраслей), Чувашская Республика (16 отраслей), Забайкальский край (16), Курская область (15) и другие.

Президент России Владимир Путин в январе 2021 года поручил главам субъектов РФ "разработать и утвердить региональные стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления". Срок исполнения поручения - 1 сентября 2021 года.