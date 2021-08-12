Минсельхоз не рассматривает отмену плавающей пошлины на вывоз зерна

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Минсельхоз РФ не рассматривает отмену гибкой экспортной пошлины на вывоз из страны зерновых культур. Об этом журналистам сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в рамках выставки "Всероссийский день поля - 2021".

"Мы не рассматриваем отмену плавающей пошлины на вывоз зерна, эта мера изначально разрабатывалась как постояннодействующая. В настоящий момент она подтверждает свою эффективность и обеспечивает стабилизацию цен на внутреннем рынке в условиях роста мировых котировок", - сообщил он.

Министр отметил, что обсуждение предложений по доработке механизма продолжаются на постоянной основе. В частности, после консультаций с крупнейшими экспортерами было принято решение оставить еженедельный базис расчета. При этом мы не исключаем возможность дальнейших изменений в механизме: например, сейчас рассматриваем возможность включения в расчет ценового индекса пшеницу, экспортируемую через мелководные порты Азово-Черноморского бассейна", - добавил он.

1 апреля 2021 года Минсельхоз РФ начал тестировать механизм расчета "плавающей" пошлины на экспорт зерновых, которая вступила в силу 2 июня 2021 года С 5 февраля участники рынка передают данные о заключаемых контрактах Мосбирже для формирования расчета индикативной цены. На основе этой информации Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю.

Рассчитанные пошлины еженедельно публикуются на сайте министерства. Пошлина на экспорт пшеницы из РФ взимается при достижении цены на бирже в размере $200 за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между $200 и ценой контракта. Для кукурузы и ячменя этот показатель составляет $185 за тонну.

Средства, полученные за счет пошлин, будут возвращаться в российские регионы в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии регионам будут распределяться в зависимости от объема произведенной продукции.

Прогноз по экспорту зерна

По словам Патрушева, экспорт зерна из России в 2021-2022 сельхозгоду (1 июля 2021 года - 30 июня 2022 года) может составить 51 млн тонн.

"В текущем сезоне экспортный потенциал по зерну мы предварительно оцениваем в 51 млн тонн. Это тот максимальный объем, который может быть вывезен с учетом необходимости обеспечить внутренний рынок и сформировать переходящие запасы. Итоговые оценки будут зависеть от урожая, а также от общей ситуации на внешних рынках. При этом рассчитываем, что экспорт будет точно не ниже, чем в прошлом сезоне", - сказал министр.

Ранее Минсельхоз сообщал, что экспорт зерновых из РФ в 2020-2021 сельхозгоду, по предварительным данным, превысил 48 млн тонн, из них пшеницы - 37,5 млн тонн. По оценкам министерства, общий объем экспорта культур станет одним из самых высоких в истории страны. Кроме того, Россия в очередной раз займет лидирующую позицию в мире по поставкам пшеницы.