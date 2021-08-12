Изготовитель эпитаксиальных структур нарастит объем производства на 25% при поддержке КМСП

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Производитель эпитаксиальных структур "Эпиэл" привлек 75 млн рублей финансирования в Газпромбанке для увеличения объема выпуска продукции и выполнения экспортных заказов, кредит предоставлен при гарантийном обеспечении Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) и поручительствах региональной гарантийной организации. К концу года в "Эпиэл" ожидают роста объема производства в среднем на 25% в сравнении с доковидным периодом, говорится в четверг в сообщении КМСП.

"Ведущий в РФ производитель полупроводниковых (эпитаксиальных) структур для электроники АО "Эпиэл" (Москва, Зеленоград) привлек финансирование в Газпромбанке на сумму 75 млн рублей для увеличения объема выпуска продукции и выполнения экспортных заказов. Кредитные средства предоставлены при гарантийном обеспечении Корпорации МСП (группа ВЭБ.РФ) на сумму 37,5 млн рублей и поручительствах региональной гарантийной организации (Фонд содействия кредитования малого бизнеса Москвы) на сумму 15 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, с конца 2020 года наблюдается существенный рост спроса на продукцию. Причины видят в отложенном из-за локдаунов спросе и драйверах развития мирового рынка полупроводников (электротранспорт, беспроводная связь на базе 5G-технологий). В основном, этот спрос формируют заказчики из стран Азии, Европы и Северной Америки.

"Для удовлетворения возросших потребностей заказчиков нам было необходимо довести загрузку производственных мощностей почти до 100%, для чего, в свою очередь, нашему предприятию потребовались дополнительные оборотные средства. Поверив в потенциал нашей компании, такую поддержку на привлекательных условиях предоставили Газпромбанк и Корпорация МСП", - приводится в сообщении комментарий генерального директора АО "Эпиэл" Николая Тюрнева.

Он отметил, что по итогам I полугодия 2021 года "Эпиэл" увеличил объем выпуска эпитаксиальных структур на 47%, в том числе экспорт - на 135% по сравнению с показателями 2020 года. К концу 2021 года в компании ожидают рост объема производства в среднем на 25% по сравнению с доковидным периодом. Также в планах - к концу 2021 года увеличить штат сотрудников из-за роста производства продукции.

"Поддержка высокотехнологичных и инновационных производств - одно из ключевых направлений в деятельности Корпорации. Для таких компаний мы представляем широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. В рамках реализации нашей новой стратегии, а также выполнения задач нацпроекта по поддержке МСП мы расширяем перечь таких мер, повышаем, в частности доступ к финансовой поддержке, развиваем диалог с бизнесом. Все эти меры нацелены на решение конкретных вопросов и задач бизнеса", - приводится в сообщении комментарий генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.