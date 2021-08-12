В СФ не исключают внесения СНИЛС и ИНН в число идентификаторов кредитной истории

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Предложение Национального совета финансового рынка о внесении СНИЛС и ИНН в качестве дополнительных идентификаторов кредитной истории может быть рассмотрено при подготовке поправок ко второму чтению законопроекта о совершенствовании механизма формирования кредитной истории. Об этом в четверг заявил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

"Предложение Национального совета финансового рынка по внесению СНИЛС и ИНН в качестве дополнительных идентификаторов кредитной истории заслуживает внимания и может быть рассмотрено со всеми заинтересованными ведомствами в том числе при подготовке законопроекта по Бюро кредитных историй ко второму чтению", - сказал сенатор, которого цитирует пресс-служба Совфеда.

По словам Журавлева, вариант замены паспорта в качестве уловки мошенников встречался и ранее. "Схема заемщиков с плохой кредитной историей, связанная с утерей паспорта и получением кредита по новому документу, неновая. Отсутствие информации о выданных ранее паспортах может дополнительно простимулировать мошенников", - добавил вице-спикер СФ.

По информации газеты "Коммерсантъ", Национальный совет финансового рынка направил в Банк России письмо, в котором отметил, что, согласно положению 758-П, поиск информации о гражданине РФ проводится по его действующему паспорту и двум предыдущим. Однако, согласно постановлению правительства РФ №1205, с 16 июля вписывать данные предыдущих паспортов в действующий стало необязательно. Для противодействия возможному мошенничеству из-за этой нормы Национальный совет предложил добавить в перечень идентификаторов для поиска кредитной истории ИНН и СНИЛС, которые не меняются на протяжении всей жизни заемщика, подчеркивает издание.