ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть на 6 млн б/с в 2021 году

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Рост мирового спроса на нефть в 2021 году составит 6 млн баррелей в сутки (б/с), оценка не изменилась по сравнению с июльской, говорится в августовском отчете ОПЕК, поступившем в ТАСС.

В ОПЕК подчеркивают, что ожидания по росту спроса не изменились, несмотря на улучшение основных макропрогнозов. В целом в 2021 году спрос на нефть восстановится до 96,6 млн б/с, ожидают в ОПЕК. ОПЕК также сохранила оценку восстановления спроса и на 2022 год в объеме 3,3 млн б/с.

По оценке ОПЕК, глобальный спрос на нефть перешагнет отметку в 100 млн б/с во второй половине 2022 года, а в среднем по году составит 99,9 млн б/с. В организации считают, что пандемия в целом контролируется высокими темпами вакцинации и улучшенными методиками лечения.

При этом в ОПЕК повысили прогноз и по росту поставок нефти.

Так, организация повысила прогноз по росту поставок от стран не ОПЕК на 2021 год на 0,27 млн б/с и на 0,84 млн б/с на 2022 год. Это связано с тем, что страны ОПЕК+ в июле приняли решение наращивать добычу темпами по 0,4 млн б/с в месяц до сентября 2022 года. Кроме того, в ОПЕК ожидают пересмотра прогнозов по добыче в США и в Канаде. При этом основными драйверами роста добычи нефти ОПЕК называет Канаду, Россию, Китай, США, Норвегию и Бразилию.

Обязательства по сделке ОПЕК+

Страны ОПЕК в июле нарастили добычу нефти на 0,64 млн баррелей в сутки (б/с) - до 26,7 млн б/с, следует из документа. При этом условия сделки по сокращению добычи нефти в июле выполнены на 115% от плана против 120% месяцем ранее.

Так, согласно отчету, в июле добыча нефти Саудовской Аравии, крупнейшего производителя нефти в ОПЕК, составила 9,4 млн б/с (рост почти на 0,5 млн б/с к июню). Страны ОПЕК + с мая наращивают добычу, в том числе Саудовская Аравия до конца июля выходила из добровольных ограничений, которых придерживалась с февраля.

В соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти участвуют 10 из 13 членов ОПЕК, так как Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от ограничений. В июле добыча участников сделки составила 22,5 млн б/с против положенной по условиям 23,03 млн б/с. Всего в июле "десятка" из ОПЕК смогла убрать с рынка 4,19 млн б/с к базовому уровню в соглашении вместо положенных 3,65 млн б/с. Таким образом, условия сделки были выполнены на 115%.

В июле добычу нефти также наращивали Ирак, Нигерия, Кувейт и ОАЭ.-