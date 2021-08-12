Goldman Sachs оценил стоимость экосистемы "Сбера" в 1,13 трлн рублей

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Goldman Sachs оценил текущую стоимость нефинансовой экосистемы "Сбера" в 1,13 трлн рублей, следует из материалов инвестиционного банка.

Эксперты инвестбанка также отмечают, что Сбербанк продолжит получать синергетический эффект от экосистемы. "Это отражается в увеличении доли рынка в розничном кредитовании, быстром росте комиссионных доходов и повышении экономической эффективности. Мы ожидаем, что эти тенденции сохранятся и будут усилены инвестициями в нефинансовую экосистему", - указано в отчете Goldman Sachs.

Инвестбанк оценивает адресный онлайн-рынок цифровых нефинансовых сегментов в России в 12 трлн рублей к 2025 году (рост примерно в три раза по сравнению с 2020 годом). "Сбер" нацелен на этот рынок через 40 компаний и 20 приложений своей экосистемы. Основным драйвером роста нефинансовых сервисов "Сбера", по мнению экспертов Goldman Sachs, станет электронная коммерция, она будет охватывать 2/3 адресного онлайн-рынка "Сбера".

Также дополнительный потенциал роста нефинансовых сервисов "Сбера" заключается в динамике банковского бизнеса группы. "Сбер" ожидает, что выручка от этого нефинансового сектора достигнет 500 млрд рублей в 2023 году (с целью стать третьим по величине игроком в России). Мы считаем, что возможности роста и синергия, вытекающая из основного банковского бизнеса, должны поддерживать эти планы: легкий доступ к клиентам и низкие затраты на их привлечение, сильная ИТ-компетенция и логистические возможности", - отмечают эксперты.

По оценкам Goldman Sachs, экосистема формирует 10% от общей стоимости акций банка.

"Сбер" управляет более 40 компаниями и поддерживает более 20 автономных мобильных приложений в рамках своей цифровой экосистемы. "Сбер" уже инвестировал 150 млрд рублей в развитие экосистемы, а к 2023 году планирует потратить дополнительно 300-350 млрд рублей.