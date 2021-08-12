Цена бензина на бирже установила новый рекорд

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Оптовая цена бензина Аи-92 на бирже установила новый рекорд, впервые поднявшись выше 58 тыс. рублей за тонну. По территориальному индексу она выросла в ходе торгов на 0,82%, до 58,031 тыс. рублей за тонну, следует из данных Санкт- Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Стоимость бензина Аи-95 увеличилась на 0,79%, до 59,436 тыс. рублей за тонну. Дизельное топливо подешевело на 0,42%, до 51,02 тыс. рублей за тонну.

Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ), используемых в качестве газомоторного и бытового топлива, по территориальному индексу прекратила рост, который наблюдался в течение последних семи дней. Их стоимость снизилась в ходе торгов на 0,82%, до 52,916 тыс. рублей за тонну.

Стоимость топочного мазута сократилась за день на 0,46% и составила 21,618 тыс. рублей за тонну. Биржевой индекс топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) снизился на 0,54%, до 49,14 тыс. рублей за тонну.