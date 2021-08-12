Тюменская область направит 6,5 млрд рублей инфраструктурных кредитов на дороги

ТЮМЕНЬ, 12 августа. /ТАСС/. Правительство Тюменской области планирует направить 6,5 млрд рублей от инфраструктурных кредитов на строительство школы, дорог и дорожных развязок. Об этом сообщил на пресс-конференции губернатор региона Александр Моор.

"Тюменской области полагается 6,5 млрд рублей. Мы до 1 октября должны представить заявку и хотим заявиться на следующие проекты. Первый объект - школа в Тюменской слободе, второй - развязка на Червишевском тракте - Патрушево. Третий - дороги в Тюменской слободе, мы их там строим постепенно, но, учитывая активную застройку нужно двигаться быстрее. Также заявим второй и третий этапы дорожной развязки Мельникайте - Дружбы, чтобы ее полностью построить, большая трехуровневая развязка", - сказал губернатор.

Он отметил, что один из критериев проектов, которые можно заявить - реализация до 2024 года.

24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Финансовую поддержку получат регионы, которые примут участие в отборе проектов. Объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году.