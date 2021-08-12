Рынок онлайн-кинотеатров в России в I полугодии вырос на 40%

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Рынок онлайн-кинотеатров в РФ по итогам первого полугодия увеличился на 40% по сравнению с шестью первыми месяцами прошлого года, превысив 18 млрд рублей, говорится в сообщении аналитического агентства "ТМТ Консалтинг", поступившем в ТАСС.

"Российский рынок легальных VoD-сервисов, действующих по модели ОТТ и предлагающих для просмотра профессиональный видеоконтент, продолжает демонстрировать высокие темпы роста. По итогам 1 полугодия 2021 года он увеличился на 40% по сравнению с 1 полугодием 2020 года и составил 18,3 млрд рублей. По прогнозу "ТМТ Консалтинг", при сохранении текущей динамики по итогам 2021 года можно ожидать роста рынка до 39 млрд рублей", - отмечают в агентстве.

Аналитики объясняют этот эффект укреплением привычки смотреть фильмы в таком формате, в том числе платно, предложенным онлайн-кинотеатрами эксклюзивным контентом, в частности, фильмами и сериалами собственного производства, активной рекламой. "По сравнению с первым полугодием 2020 года доходы, полученные от пользовательских платежей, составили 16,3 млрд рублей. Реклама принесла видеосервисам 2,0 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Лидером рынка является ivi по итогам первого полугодия 2021 года, на второе место вышел онлайн-кинотеатр "КиноПоиск", оттеснивший Okko и Megogo на третье и четвертое места.

Video on Demand (VoD) — система индивидуальной доставки абоненту телевизионных программ и фильмов по цифровой кабельной, спутниковой или эфирной телевизионной сети с мультимедиасервера в различных мультимедиаконтейнерах (например, MPEG, AVI, FLV, MKV или QuickTime).

Термин OTT означает доставку видеосигнала от провайдера контента на устройство пользователя (приставку, компьютер, мобильный телефон) по сетям передачи данных, часто без прямого контакта с оператором связи, в отличие от традиционных услуг IPTV, которые предоставляются, как правило, только через управляемую самим оператором сеть с гарантированным QoS (QoE).