В S&P считают, что Москва исчерпает собственные денежные резервы до конца 2021 года

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Собственные денежные запасы Москвы могут быть исчерпаны в 2021 году, говорится в материале международного рейтингового агентства S&P.

"Остатки денежных средств на счетах (около 970 млрд рублей по состоянию на 1 июля 2020 года) состоят из собственных средств города, а также средств бюджетных учреждений. По нашим оценкам, в этом году город полностью использует все собственные остатки средств. В то же время остатки средств бюджетных учреждений (объемом примерно 600 млрд рублей) будут служить своего рода буфером ликвидности для городского бюджета и с запасом будут покрывать расходы на обслуживание обязательств Москвы в ближайшие 12 месяцев", - говорится в материале.

Также в агентстве отмечают, что показатель ликвидности поддерживается также за счет хорошего доступа к ее внешним источникам. В случае исчерпания собственных средств и средств бюджетных учреждений Москва сможет пополнить запасы ликвидности за счет краткосрочного кредита (в пределах 180 дней), предоставляемого федеральным казначейством.