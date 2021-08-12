В Свердловской области открылся цементный завод

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Завод по производству цемента "АТОМ Цемент" мощностью 550 тыс. т продукции в год начал работу под городом Сысерть Свердловской области. Этого объема хватит для строительства домов общей площадью 2,7 млн кв. м, что входит в стратегический план по вводу жилья в регионе на 2021 год, сообщил в четверг на церемонии открытия предприятия губернатор Евгений Куйвашев.

"После выхода завода на полную мощность мы в два раза увеличим объемы выпуска белого цемента и закроем значительную потребность в нем как в регионе, так и во всей стране. <…> Выпускаемого объема цемента хватит для строительства многоквартирных домов общей площадью 2,7 млн кв. м. Ровно столько составляет стратегический план по вводу жилья для Свердловской области на 2021 год", - цитирует Куйвашева департамент информации региона.

В департаменте отметили, что заявленные объемы производства позволят снизить стоимость белого цемента в регионе до 30%. Также новое производство положительно скажется на цене квадратного метра жилья в регионе, считает губернатор.

Предприятие построено при поддержке правительства Свердловской области и входит в число приоритетных инвестиционных проектов региона. Общий объем инвестиций составил 4,5 млрд рублей. "Благодаря новому производству жители муниципалитета получат высокооплачиваемые рабочие места. На площадке уже работают более 330 человек", - приводятся в сообщении слова главы Сысертского городского округа Дмитрия Нисковских.