В Калужской области число оснащенных цифровой техникой школ вырастет до 231 в 2021 году

ТАСС, 12 августа. Власти Калужской области планируют до конца 2021 года оснастить цифровым оборудованием 152 школы региона, таким образом, число модернизированных учебных заведений вырастет до 231, что составит почти половину от всех школ региона, сообщил в четверг заместитель министра образования и науки Калужской области Денис Зубов на круглом столе "Цифровая трансформация сферы образования" в рамках Всероссийского форума "Цифровая эволюция" в Калуге.

"В этом году мы проведем первый этап [цифровой] модернизации, 152 школы в этом году будут полностью оснащены", - сообщил Зубов.

Общее количество школ, оснащенных цифровым оборудованием, увеличится в регионе до 231, в 2020 году по проекту внедрения цифровой образовательной среды модернизировали 79 учреждений. Целью проекта является создание равных условий для получения детьми качественного образования вне зависимости от места проживания. "В этом году мы фактически 50% наших школ приведем к соответствующим нормативным базам, и это хорошая возможность для региона обновить материально-техническую базу", - отметил Зубов.

Он также предложил проводить повышение квалификации учителей чаще одного раза в три года, чтобы они могли эффективнее осваивать новые форматы обучения, в том числе с применением цифровых технологий.

Всероссийский форум "Цифровая эволюция" проходит 12-13 августа в Калуге на площадке Инновационного культурного центра. Эксперты, представители федеральных министерств и правительств регионов обсуждают цифровые изменения, обеспечивающие устойчивое развитие отраслей экономики, государственного управления и социальной сферы. Организаторами форума выступили Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и правительство Калужской области. Поддержку форуму оказали Фонд Росконгресс и Международный союз неправительственных организаций "Ассамблея народов Евразии".