Кредитный портфель клиентов малого и среднего бизнеса банка ВТБ превысил 1,53 трлн рублей

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Кредитный портфель банка ВТБ в сегменте малого и среднего бизнеса по состоянию на 1 августа 2021 года превысил 1,53 трлн рублей, наибольший объем кредитов выдан в сферах торговли, недвижимости, пищевой отрасли и АПК. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ВТБ.

"По состоянию на 1 августа кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ превысил 1,53 трлн рублей. Наибольшие доли в нем занимают предприятия торговли (21,1%), недвижимости (14,8%), пищевой (12,5%) и сельскохозяйственной отрасли (7,5%). Популярностью пользуются как инвестиционное, так и оборотное кредитование, высокий спрос также сохраняется на программы рефинансирования", - рассказали в пресс-службе.

За первые семь месяцев 2021 года портфель привлеченных банком средств в сегменте среднего и малого бизнеса увеличился до 1,91 трлн рублей, добавили в пресс-службе ВТБ. Рост кредитного портфеля с начала года составил 8%, рост объема привлеченных средств - 9,4%.

По словам заместителя президента - председателя правления ВТБ Дениса Бортникова, в ближайшие годы банк стремится достичь планки в миллион клиентов из числа малых и средних предпринимателей.

"Развитие сервисов для среднего и малого бизнеса позволяет нам выполнять стратегический план по привлечению 1 млн клиентов до конца будущего года", - передает слова Бортникова пресс-служба ВТБ.

По данным пресс-службы, сейчас клиентами ВТБ являются более 750 тыс. малых и средних предпринимателей, с начала года их число выросло на 20%.