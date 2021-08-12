Шереметьево приобретет 75% туроператора "Библио-глобус"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево планирует приобрести 75% в уставном капитале туроператора "Библио-глобус", сообщила ТАСС директор дирекции по связям с общественностью Шереметьево Анна Захаренкова.

"АО "Международный аэропорт Шереметьево" планирует приобретение 75% в уставном капитале ООО "Туроператор БГ" (туроператор "Библио-глобус"). На данный момент сторонами подписано соглашение о намерении и оформляется соответствующее ходатайство о получении согласия на совершение сделки в ФАС", - отметила она.

Завершить сделку планируется в конце сентября 2021 года. Финансовые условия сделки не раскрываются.

"[Сделка] является существенным шагом в достижении стратегических целей консолидированной группы компаний "МАШ" (Международный аэропорт Шереметьево - прим. ТАСС) за счет создания условий для привлечения и роста туристического пассажиропотока, оптимизации использования инфраструктуры терминального комплекса и аэродрома, увеличения эффективности производственной и коммерческой деятельности Группы", - добавила Захаренкова.

В "Библио-глобусе" на запрос ТАСС не ответили.

"Библио-глобус" - один из крупнейших и старейших туроператоров на российском рынке. Компания на 100% принадлежит Юлии Туголуковой, следует из ЕГРЮЛ.