Ozon и Минсельхоз будут обучать фермеров работе с маркетплейсами

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Минсельхоз России и Ozon заключили соглашение о сотрудничестве с целью развития рынков сбыта для субъектов малого и среднего агробизнеса. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Документ поспособствует расширению доступа фермеров к одной из самых популярных онлайн-площадок. Кроме того, совместно с интернет-компанией планируется обучать производителей работе с маркетплейсами, готовить рекомендации по повышению качества продукции и совершенствовать меры господдержки", - отметили в ведомстве.

Кроме того, как считают в министерстве, соглашение с Ozon будет способствовать работе по снижению цен на овощи "борщевого набора".

"С выходом на Ozon фермеры смогут самостоятельно управлять ассортиментом, ценообразованием и маркетингом своей продукции, что, бесспорно, позитивно скажется на экономике предпринимателей и повысит доступность сельхозтоваров для россиян. Ozon со своей стороны поддержит фермеров развитой логистической инфраструктурой, предоставит доступ к многомиллионной аудитории потенциальных покупателей и поможет на первых этапах развития продаж на маркетплейсе", - отметил управляющий директор Ozon Сергей Беляков, слова которого приводятся в сообщении.

Аналогичное сотрудничество уже выстроено Минсельхозом с "Яндексом" и Россельхозбанком.