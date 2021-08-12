Компания из Канады оценила в $900 млн убытки от потери контроля над рудником в Киргизии

БИШКЕК, 12 августа. /ТАСС/. Канадская компания Centerra Gold оценила более чем в $900 млн убытки от лишения ее прав на разработку золотого месторождения "Кумтор" по решению властей Киргизии. Об этом сообщил в четверг портал 24.kg со ссылкой на отчет компании по итогам работы во втором квартале 2021 года.

В квартальной отчетности компания признала рудник "Кумтор" в качестве актива, контроль над которым потерян, и заявила об убытках в результате этого в размере $926,4 млн. "Пока компания остается полноправным владельцем "Кумтор голд компани" (КГК), - приводит портал слова президента Centerra Gold Скотта Перри. - Это [на] 100% наша дочерняя компания, но мы не можем эффективно контролировать ее деятельность или влиять на доходность месторождения "Кумтор". Таким образом, во втором квартале мы прекратили признание активов и обязательств КГК в отчете о финансовом положении и отразили убыток от смены контроля в размере $926,4 млн".

При этом Скотт Перри отметил, что Centerra Gold по-прежнему готова к сотрудничеству с правительством Киргизии и конструктивному диалогу.

Месторождение "Кумтор" находится в Иссык-Кульской области Киргизии, его разработка началась в 90-х годах прошлого столетия инвесторами из Канады. За это время киргизские власти несколько раз пересматривали условия сотрудничества с канадскими партнерами. В мае 2021 года руководство республики ввело внешнее управление на месторождении и фактически отстранило канадскую компанию Centerra от управления месторождением.

Ранее бывшие президенты Киргизии Аскар Акаев и Курманбек Бакиев были объявлены в международный розыск по делу о предполагаемой коррупции, связанной с деятельностью рудника. Акаев 2 августа добровольно прибыл в Киргизию, где дал показания по делу "Кумтора", 8 августа он возвратился в Москву. Другой бывший президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков был допрошен в четверг в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии по делу "Кумтора" в качестве свидетеля.