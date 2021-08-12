В Пензенской области нашли самые дешевые в ПФО картофель, лук и капусту

ТАСС, 12 августа. Власти зафиксировали самые невысокие цены на картофель, лук и капусту в ПФО в Пензенской области, сообщает в четверг пресс-служба регионального отделения партии "Единая России" в Пензенской области со ссылкой на начальника управления рынка продовольствия и лицензирования областного министерства сельского хозяйства Нину Богач.

"В Пензенской области самые дешевые в ПФО картофель, лук и капуста, на эти овощи зафиксированы самые низкие цены," - сказала Богач во время мониторинга цен на продукты "борщевого" набора 12 августа.

Она отметила, что цены на овощи продолжают снижаться, так как начали поступать на рынок продукты нового урожая, в том числе продукция региональных поставщиков.

"Мы видим, что цены стабильно снижаются в течение последних недель. Сейчас начинается массовый сбор урожая, а значит предложение овощей увеличится, будут открываться ярмарки и цены будут снижаться дальше", - приводятся в сообщении слова Ольги Гусевой, начальник отдела контроля торговли и сферы услуг Общественной организации "Пензенский Союз потребителей".

На совещании с членами Правительства 21 июля президент Владимир Путин поддержал предложения "Единой России" и правительства по снижению цен на сезонные овощи и поручил главам регионов взять на контроль работу по увеличению количества ярмарок как минимум в два раза. При этом он подчеркнул, что в работу по контролю цен на продукты, которую ведут партия и правительство России, необходимо активнее включать профильные министерства и ведомства, а также представителей Федеральной антимонопольной службы.