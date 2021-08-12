Alibaba создаст горячую линию для жертв домогательств в компании

ПЕКИН, 12 августа. /ТАСС/. Китайская корпорация Alibaba создаст горячую линию в целях расследования жалоб на сексуальные домогательства в компании. Об этом сообщил в четверг информационный портал "Дии цайцзин" со ссылкой на заявление компании.

Руководство коммерческого гиганта решило сформировать рабочую группу в связи с недавними обвинениями в изнасиловании в адрес двух менеджеров компании.

Как сообщила 9 августа газета China Daily, одна из работниц китайской корпорации утверждает, что подверглась сексуальным домогательствам и изнасилованию. Она заявила, что перед этим коллега насильно напоил ее алкоголем. Полиция продолжает расследование.

Руководство компании уволило двух сотрудников в связи со скандалом: уволен был подозреваемый в изнасиловании Ли Юнхэ, а также его коллега Сюй Кунь. Кроме того, дисциплинарное взыскание получила менеджер кадрового подразделения Alibaba Тун Вэньхун.