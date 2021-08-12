Владимирская область может получить до 5,6 млрд рублей инфраструктурных кредитов

ВЛАДИМИР, 12 августа. /ТАСС/. Инфраструктурный кредит на сумму 5,6 млрд рублей доступен Владимирской области, в течение недели отберут инвестпроекты, которые будут заявлены от региона для получения средств. Об этом сообщил губернатор Владимир Сипягин в соцсетях в четверг.

В четверг во Владимире прошло заседание совета по улучшению инвестиционного климата, на котором обсуждалось развитие инфраструктуры для реализации в регионе инвестпроектов с использованием механизма инфраструктурных бюджетных кредитов.

"Размер инфраструктурного кредита, доступный Владимирской области, составляет 5,6 млрд рублей. Он предоставляется под 3% годовых на срок не менее 15 лет. Свои проекты совету представили органы исполнительной власти области и частные инвесторы: "Аскона Лайф Групп", "Русклимат", "Муроммашзавод", "Ставровский завод АТО", "Верофарм", "Бакштаг", "Газгарант", "Муром", "Владимирский тепличный комбинат", - написал глава региона.

Как уточнил Сипягин, к следующей неделе членам совета предстоит по установленным правительством РФ критериям отобрать инвестпроекты, которые будут заявлены от области на получение инфраструктурных кредитов. Получить средства они смогут уже в 2022 году.

В середине июля на заседании правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что поддержка инфраструктурных проектов даст дополнительный импульс экономикам регионов. По его словам, порядка 500 млрд рублей регионы получат за счет бюджетных кредитов, которые будут выдаваться на срок не менее 15 лет по ставке не выше 3%. Также в течение четырех лет будет привлечено 150 млрд рублей за счет инфраструктурных облигаций.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет. Такой поддержкой смогут воспользоваться субъекты со взвешенной финансовой политикой: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов.