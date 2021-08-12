Кадыров поручил вывести работу с НКО в Чечне на качественно новый уровень

ГРОЗНЫЙ, 12 августа. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на совещании по вопросам взаимодействия региональных органов власти с некоммерческими организациями поручил вывести эту работу на качественно новый уровень.

"Поставил задачу вывести работу в данном направлении на качественно новый уровень. Слаженное и эффективное взаимодействие с НКО поможет нам в разы улучшить социальную политику. Сегодня мы добились существенных результатов в этих сферах. У нас работает свыше 500 НКО", - написал Кадыров на своей официальной странице во "ВКонтакте" в четверг.

Он добавил, что, по данным правительства республики, в 2021 году для НКО в Чечне предусмотрели свыше 1 млрд рублей. "Это на 15% больше, чем в 2020 году. Данные средства уже доведены до получателей на 60%", - отметил Кадыров.

По его словам, на совещании он озвучил ряд поручений для региональных органов власти, которые направлены на улучшение дальнейшей работы НКО.

"Также утвердил единую Концепцию духовно-нравственного воспитания молодежи в новой редакции. Ее реализация является для нас ключевой задачей, которая имеет стратегическую важность", - добавил глава республики.