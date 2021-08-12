Дилерский центр "Автоваза" в Ингушетии планирует продавать по 20 автомобилей в месяц

МАГАС, 12 августа. /ТАСС/. Более 20 автомобилей в месяц планирует продавать дилерский центр "Автоваза" в Ингушетии, который несколько месяцев работает в регионе в тестовом режиме и официально откроется до конца августа. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы правительства республики.

"Это первый в регионе дилерский автосалон компании "Автоваза" "Магас-Лада". Центр начал свою работу в тестовом режиме еще весной и за это время уже реализовал 35 автомобилей отечественного производства. В дальнейшем мы планируем продавать не менее 20 машин в месяц, а к 2022 году повысить это количество от 70 до 80", - цитирует пресс-служба руководителя регионального офиса концерна LADA Ахмета Измайлова.

Как сообщается, представительство осуществляет продажу автомобилей и запчастей к ним под заказ. Далее органищуют систему кредитования, страхования, оформления номерных знаков и гарантийное обслуживание.

"Открытие дилерского центра "Автоваза" "Магас-Лада" должно пройти на высоком организационном уровне. Знаменательное событие запланировано на 17 августа", - передает пресс-служба слова первого вице-премьера региона Олега Фурсова.

"Автоваз" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Продажи компании в России в 2020 году сократились на 5%, до 343,5 тыс. машин.