Эксперты: расходы россиян на продукты в I полугодии приблизились к докризисному уровню

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Россияне в I полугодии 2021 года увеличили траты на непродовольственные товары, но снизили долю расходов на продукты питания почти к докризисному уровню - до 28,6% с 32,7%. Такие данные приводятся в исследовании банка "Хоум кредит" (есть в распоряжении ТАСС).

"Доля трат на продукты снизилась до 28,6% против 32,7% год назад. При этом расходы на непродовольственные товары, наоборот, выросли. Это косвенно подтверждает рост доходов населения и расширение платежеспособного спроса. В докризисный период (I полугодие 2019 года) доля трат на продукты составляла 26,7%", - отмечается в исследовании.

Основными драйверами изменений, как считает аналитик банка "Хоум кредит" Станислав Дужинский, можно назвать возобновление роста доходов, а также определенную усталость от эпидемиологических ограничений. Проанализировав структуру трат своих клиентов, банк определил, что на нее также оказали влияние пандемия, массовый переход на удаленную работу или гибридный режим.

Кроме того, в банке обращают внимание на стабильный рост доли расходов на товары для дома - до 12,1% в I полугодии 2021 года с 11,2% годом ранее и 9,7% два года назад. Доля трат на покупку новых автомобилей и поддержание имеющихся увеличилась до 9,4% (против 9% и 8,9% соответственно). Больше внимания россияне стали уделять здоровью и красоте - доля расходов в этом сегменте выросла до 9,2% (против 8,6% и 8,2% соответственно). При этом доля трат на путешествия остается на низком уровне и составляет 4,1% (против 4,33% и 8,8% соответственно).

Также россияне стали тратить больше на досуг и развлечения (театры, кино), но доковидных показателей эти расходы еще не достигли - 1,5% (против 1,3% и 2,1%). При этом траты на кафе и рестораны достигли 7%, что выше докризисного уровня.