Более 85 млн рублей получат сельхозпредприятия Чукотки из бюджета на развитие птицеводства

ТАСС, 13 августа. Власти Чукотки до конца года выделят из окружного бюджета более 85 млн рублей на развитие птицеводства в регионе, особенно в районах, где есть трудности с доставкой свежих яиц, сообщил ТАСС начальник окружного департамента сельского хозяйства и продовольствия Сергей Давидюк.

"Более 85 млн рублей из бюджета округа будут направлены на приобретение и доставку кур-несушек, кормов и витаминных добавок, а также доставку яиц в населенные пункты округа", - сказал Давидюк.

Он добавил, что осенью в национальном селе Лаврентия откроется новая птицефабрика, которая будет выпускать 700 тыс. яиц в год. Это позволит закрыть потребность жителей удаленного населенного пункта в свежем продукте.

Продовольственная корзина на Чукотка - самая дорогая в стране. Большинство продуктов на полуостров завозят из других регионов России, что существенно влияет на их стоимость. В некоторых районах наблюдаются перебои с доставкой свежего яйца.