"Известия": пользователи карт Visa в России смогут отслеживать оформленные подписки

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Международная платежная система Visa запустила в России функционал, который позволит держателям карт отслеживать наличие своих данных в интернет-магазинах. Об этом в пятницу пишет газета "Известия" со ссылкой на платежную систему.

По данным издания, держателям карт Visa в России стала доступна функция проверки оформленных подписок, а также возможность просмотра сайтов, на которых были внесены данные. Данное нововведение поможет предотвращать незапланированные автоплатежи по забытым подпискам и существенно снизит риск утечки банковских сведений. Представитель системы уточнил "Известиям", что партнерские банки уже планируют внедрить данную функцию в своих мобильных приложениях.

Банки ВТБ, "Хоум кредит" и МТС Банк уже начали внедрять данную систему, сообщили изданию их представители. Кроме того, в планах такое решение также у СКБ-банка, рассматривают возможности подобных нововведений в Росбанке, Промсвязьбанке, УБРиР и "Дом.рф", не исключают запуск функционала и в Новикомбанке. В "Дом.рф" уточнили, что рассматривают возможность внедрения данной функции в 2022 году.

В MasterCard изданию отметили, что сервис управления подписками в их системе находится в процессе внедрения. Подобные нововведения рассматривают также в Национальной системе платежных карт (НСПК, оператор национальной платежной системы "Мир"). В ЦБ "Известиям" не ответили, поддерживает ли регулятор развитие сервиса управления подписками.