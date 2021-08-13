Эксперт: проект "Екатеринбург-Сити" инициировал изменение законодательства региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Работа над проектом квартала "Екатеринбург-Сити" инициировала внесение изменений в региональное законодательство в сфере масштабных инвестиционных проектов. После доработки Свердловская область вошла в число передовых по регулированию инвестиционной деятельности наравне с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил ТАСС член совета союза промышленников и предпринимателей региона, генеральный директор ГК "Априори", которая оказывает правовое сопровождение проекта, Сергей Козлов.

Обновленная концепция квартала "Екатеринбург-Сити" включает в себя пять небоскребов от 38 до 49 этажей, гастромолл, торгово-развлекательные резиденции, офисные центры, образовательные учреждения. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 50 млрд рублей, начало работ запланировано на 2021 год.

"В процессе подготовки проекта мы смотрели на нюансы, с которыми сталкиваются инвесторы, проанализировали ситуацию с региональным законодательством по масштабным инвестиционным проектам и выяснили, что оно не охватывает некоторые вопросы. К примеру, мы столкнулись с тем, что в Свердловской области нет механизма внесения корректировок в соглашение, даже если они не затрагивают основные критерии соглашения - объем инвестиций, функциональное назначение, налоговые отчисления и рабочие места. Тогда как в законодательстве Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга возможность корректировок соглашения предусмотрена," - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что собранная аналитика была передана в министерство инвестиций и развития региона. "В министерстве посчитали предложение уместным, подготовили соответствующие поправки в действующее законодательство, инициировали изменения, достаточно оперативно было принято новое постановление правительства региона. Это отличное решение, во-первых, потому что власти прислушиваются и идут навстречу инвесторам, а во-вторых, Свердловская область теперь в одном ряду со столицами по уровню регулирования инвестиционной деятельности", - пояснил Козлов.

Квартал "Екатеринбург-Сити" находится в исторической части уральского мегаполиса. Первый и самый известный объект - башня "Исеть", которая до 2018 года была самым высоким северным небоскребом в мире. Высота здания - 209 м, 52 этажа предназначены для 225 апартаментов премиум-класса различной конфигурации. Общая площадь небоскреба превышает 70 тыс. кв. м. Лишь в 2018 году первенство у башни в Екатеринбурге забрал Лахта-центр в Санкт-Петербурге (по проекту высота со шпилем - 462 м).