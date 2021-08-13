Amazon лишится поддержки Новой Зеландии из-за переноса съемок "Властелина колец" в Англию

СИДНЕЙ, 13 августа. /ТАСС/. Правительство Новой Зеландии прекращает поддерживать производство сериала "Властелин колец" из-за решения киностудии Amazon Studios перенести съемки в Великобританию. Об этом в пятницу сообщил министр экономического и регионального развития страны Стюарт Нэш.

По словам главы ведомства, правительство Новой Зеландии разочаровано решением Amazon Studios, которое "никоим образом не отражает возможности местной киноиндустрии". "Нас известили о том, что постпродакшн первого сезона [сериала "Властелин колец"] продолжится в Новой Зеландии до июня 2022 года, однако второй сезон будет снят в Великобритании. Меморандум о взаимопонимании, подписанный правительством Новой Зеландии и Amazon Studios, больше не будет действовать", - указал министр в заявлении, опубликованном на сайте правительства.

Нэш отметил, что во время съемок в Новой Зеландии Amazon Studios получала скидку в 25% на все производственные расходы, гарантированную правительством. "По предварительным оценкам, затраты Amazon Studios на производство первого сезона сериала в Новой Зеландии составили около 663,74 млн новозеландских долларов [$463,5 млн]", - уточнил министр, добавив, что сумма компенсации расходов в соответствии с условиями меморандума может превышать 132 млн новозеландских долларов [$92,2 млн].

Американская корпорация Amazon, подразделением которой является Amazon Studios, приобрела права на съемку телесериала по мотивам культовой трилогии британского писателя Дж. Р.Р. Толкина (1892-1973) "Властелин колец" в ноябре 2017 года. Производство сериала было начато позднее в Новой Зеландии на базе местной киностудии и на съемочных площадках одноименной киноэпопеи Питера Джексона.