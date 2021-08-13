Минцифры исключило передачу персональных данных россиян аудиовизуальными сервисами

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ исключает возможность передачи персональных данных и геолокации россиян аудиовизуальными сервисами, планируется только передача данных о регионе пользователя. Об этом сообщили ТАСС в Минцифры.

Речь идет о проекте постановления министерства "Об утверждении перечня и порядка предоставления данных, получаемых уполномоченной организацией по исследованию объема аудитории для проведения исследований объема аудитории информационных ресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию", размещенном Минцифры на портале нормативных правовых актов.

Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что ознакомилась с отзывами Ассоциации больших данных (АБД) и ассоциации "Интернет-видео", позициями Медиакоммуникационного союза (МКС) и Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) относительно данного проекта постановления. Там считают, что объем и состав данных, которые интернет-площадки должны будут передавать единому измерителю рунета, избыточны и нарушают права граждан. Как пишет газета, измеритель будет получать личный идентификатор пользователя, IP-адрес, данные о геолокации и точные сведения о просматриваемом контенте.

"При использовании пользователем для доступа к информационному ресурсу, объем аудитории которого подлежит исследованию, программ, обеспечивающих доступ к информации на сайтах и поиск информации в сети "Интернет" (браузеров), владелец информационного ресурса, объем аудитории которого подлежит исследованию, предоставляет уполномоченной организации по исследованию объема аудитории: <…> о регионе пользователя, используемом владельцем информационного ресурса", - следует из проекта постановления Минцифры.

В Минцифры ТАСС отметили, что предоставление данных - это возможная альтернатива для тех ресурсов, которые по каким-то причинам не хотят или не могут устанавливать счетчик измерителя. Кроме того, "в проекте акта специально оговорена ситуация, когда у ресурса, аудитория которого подлежит измерению, отсутствуют те или иные данные, и предусмотрено, что в этом случае по соглашению с уполномоченной организацией могут предоставляться иные данные", добавили в министерстве.

"Минцифры неоднократно подчеркивало, что для целей измерения нужны именно обезличенные данные. Более того, упомянутые в проекте сведения вообще не относятся к персданным. Таким образом, работа над подзаконными актами осуществляется в плановом режиме в диалоге с отраслью и едва ли кто-то из компетентных участников профессиональных дискуссий может быть заинтересован в искусственной скандализации ситуации", - заключили в Минцифры.

Мнение "Триколор"

"Триколор" готов предоставлять данные, которых будет достаточно для определения объема аудитории спутникового и онлайн-сервисов, объема аудитории единиц контента, а также данные о регионе, где находится пользователь. Кроме этого, мы готовы делиться данными, позволяющими идентифицировать каждую конкретную единицу контента, просмотренную клиентом", - прокомментировал ТАСС директор по работе с органами государственной власти "Триколор" Владимир Трунов.

Он добавил, что любые дополнительные сведения могут передаваться исследовательской организации только с согласия операторов. Результаты исследований могут быть коммерциализированы также исключительно по согласованию с операторами.

"Совместно с министерством мы детально прорабатываем проекты подзаконных актов, аргументируя и последовательно отстаивая нашу позицию. Надеемся, что эта работа приведет к принятию документов, которые будут решать государственные задачи, но в то же время не приведут к ущемлению интересов бизнеса", - уточнил Трунов.