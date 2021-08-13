В Европарламенте ожидают, что "Северный поток - 2" завершат до конца года

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. В ЕС рассчитывают, что "Северный поток - 2" будет введен в эксплуатация сразу после завершения в конце этого года. Об этом сообщил официальный представитель партии "Альтернатива для Германии" в комитете бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре в интервью газете " Известия ", опубликованном в пятницу.

"Мы ожидаем, что ввод газопровода в эксплуатацию может произойти сразу после завершения, в любом случае до конца этого года", - отметил депутат, подчеркнув важность проекта для экономики Германии.

Депутат Европарламента (ЕП) Гуннар Бек в свою очередь сообщил о сильной оппозиции среди представителей политических сил ЕС в отношении запуска газопровода.

"В Европарламенте все еще существует сильная оппозиция проекту. Это касается не только Польши и некоторых других стран Восточной Европы и Балтии. Самопровозглашенные апостолы морали в лице "Зеленых" Германии или либеральных партий Франции все еще отвергают проект", - рассказал Гуннар Бек.

По словам депутата, проект является большим успехом экономической дипломатии России. Тем не менее, он отметил, что в случае победы партии "Союз-90" или "Зеленые" в осенних парламентских выборах, в ФРГ могут препятствовать проекту.

Соглашение по "Северному потоку"

Во вторник в СМИ появилась информация о том, что Соединенные Штаты и Германия достигли договоренностей по "Северному потоку - 2" и могут объявить о достижении сделки уже в среду, 21 июля. По сведениям издания "Уолл-стрит джорнэл", американская администрация отойдет от своей позиции противостояния проекту газопровода, а Германия при этом возьмет на себя обязательство помогать Украине по вопросам энергетических проектов и дипломатии. Газета "Политико" со ссылкой на источники сообщила, что власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики "Северного потока - 2" в связи с достигнутой Вашингтоном и Берлином договоренностью по этому вопросу.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщило, что США и Германия близки к договоренностям, которые будут предполагать возможность введения санкций против Москвы со стороны Берлина, если власти ФРГ посчитают, что РФ якобы применяет энергоресурсы для давления на Украину.

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение в связи с попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.