Кабмин выделил еще более 70 млн рублей на реконструкцию главного стадиона в Пскове

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Правительство РФ направит дополнительно 73,9 млн рублей на завершение реконструкции стадиона "Машиностроитель" в Пскове. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает в пятницу пресс-служба кабмина.

"Дополнительное финансирование поможет завершить первый этап реконструкции крупнейшей спортивной площадки области", - отмечается в сообщении. Средства выделят из резервного фонда правительства.

Строительные работы на стадионе стартовали в 2018 году. В рамках первого этапа были запланированы перестройка большой и малой трибун, строительство входной группы, замена травяного покрытия, установка современного освещения. К настоящему моменту большая часть намеченных работ уже выполнена.