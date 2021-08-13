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Кабмин выделил еще более 70 млн рублей на реконструкцию главного стадиона в Пскове

Ожидается, что дополнительное финансирование поможет завершить первый этап реконструкции. В рамках этого этапа запланированы перестройка большой и малой трибун, строительство входной группы, замена травяного покрытия, установка современного освещения

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Правительство РФ направит дополнительно 73,9 млн рублей на завершение реконструкции стадиона "Машиностроитель" в Пскове. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает в пятницу пресс-служба кабмина.

"Дополнительное финансирование поможет завершить первый этап реконструкции крупнейшей спортивной площадки области", - отмечается в сообщении. Средства выделят из резервного фонда правительства.

Строительные работы на стадионе стартовали в 2018 году. В рамках первого этапа были запланированы перестройка большой и малой трибун, строительство входной группы, замена травяного покрытия, установка современного освещения. К настоящему моменту большая часть намеченных работ уже выполнена.

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