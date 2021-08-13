ФАС готовит законопроект о регулировании цен на отели во время международных мероприятий

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России работает над законопроектом о регулировании цен на гостиничные услуги в период проведения крупных международных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

"В целях предотвращения необоснованного роста цен на гостиничные услуги в период проведения особо значимых международных мероприятий ФАС России подготовила проект о внесении изменений в закон об основах туристской деятельности, который должен соблюдать баланс интересов потребителей и отельеров. Законопроектная идея отвечает международной практике ограничения роста цен на гостиничные услуги в период проведения важнейших спортивных мероприятий", - говорится в сообщении регулятора.

В ФАС отметили, что законопроект позволит снизить расходы граждан, бизнеса, государства и повысить доступность гостиничных услуг во время проведения международных мероприятий.

Разрабатываемый документ будет обсуждаться с другими ведомствами и представителями отрасли, добавили в регуляторе. В ФАС также напомнили, что практика регулирования ценообразования для отелей уже применялась в РФ во время проведения крупных спортивных соревнований: Олимпиады в Сочи в 2014 году, Кубка конфедераций в 2017 году, Чемпионата мира по футболу в 2018 году и Чемпионата Европы по футболу в 2020 году.