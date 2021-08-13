"Ъ": Подмосковные власти не разрешили повысить скорость на М-7 в Балашихе до 80 км/ч

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Правительство Московской области не позволило увеличить с 60 км/ч до 80 км/ч максимально разрешенную скорость на участке трассы М7 "Волга", проходящем через Балашиху. Об этом в понедельник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Росавтодор и подмосковный Минтранс.

Как уточняет издание, в 2020 году на участке трассы с 15 по 30 км прошел капитальный ремонт, в результате на нем нет светофоров и одноуровневых пересечений, он отделен от жилой застройки, а для местных жителей созданы дублеры и проезды. Трасса имеет от трех до пяти полос в каждую сторону, между потоками установлены разделительные барьеры.

Росавтодор в целях увеличения пропускной способности намеревался повысить скоростной лимит с 60 км/ч до 80 км/ч с июля 2020 года. Как уточнили в ведомстве, ПДД дает возможность изменять максимально разрешенную скорость с одобрения региональных властей, однако в правительстве Подмосковья допустимую скорость повышать запретили. Минтранс региона сослался при этом на высокий уровень аварийности участка трассы в Балашихе: за прошлый год на нем произошло 38 ДТП, в которых погибли шесть человек и 54 получили ранения.

Изначально подмосковные власти поддерживали идею повышения скорости на этом участке трассы, но в 2020 году отозвали согласие и потребовали от Росавтодора установить на нем дополнительные ограждения в районе пешеходных переходов, а также устранить "локальные подтопления" на проезжей части.

Ранее ведомство и власти региона вели подобный диалог относительно участка трассы М-8 "Холмогоры" с 16 по 53 км, расположенного между МКАД и подмосковным Пушкино. Дорожное агентство хотело повысить на нем скоростной режим, что позволило бы увеличить пропускную способность на 10-15%, однако Минтранс Московской области выступил против. В мае 2021 года достигнута договоренность увеличить разрешенную скорость с 90 км/ч до 110 км/ч, соответствующие дорожные знаки должны поменять к концу года после замены асфальта.