"Роснефть" начала строительство основных объектов инфраструктуры на "Восток ойл"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. "Роснефть" приступила к строительству основных объектов инфраструктуры на проекте "Восток ойл" в Красноярском крае. Об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, слова которого приводятся в сообщении компании.

"В ходе реализации флагманского проекта "Восток ойл" в Красноярском крае "Роснефть" приступила к строительству основных объектов инфраструктуры", - сказал он. Компания сконцентрирована на реализации крупных проектов с высоким уровнем маржи и высококачественными запасами, отметил Сечин.

Капитальные затраты компании в I полугодии 2021 года составили 462 млрд рублей, что на 25,9% больше, чем годом ранее. Рост в основном связан с реализацией проекта "Восток ойл" и наращиванием объемов бурения "Юганскнефтегаза".

Кроме того, во втором квартале "Роснефть" запустила на газовом проекте "Роспан" две технологические линии, которые обеспечили значительный прирост добычи. "В результате предприятие стало крупнейшим активом компании по объему производства газа", - подчеркнул глава "Роснефти".

Проект "Восток ойл" на Таймыре включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Добычу углеводородов на проекте "Восток ойл" планируется начать в 2024 году и довести ее до 100 млн тонн в год уже в начале следующего десятилетия. В декабре 2020 года "Роснефть" закрыла сделку по продаже 10% "Восток ойл" швейцарскому трейдеру Trafigura за €7 млрд, в июне - договорилась о продаже 5% акций в проекте консорциуму из компаний Vitol и Mercantile & Maritime.