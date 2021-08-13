Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов снизились на 0,16%

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением основных индексов. По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снизился на 0,16%, до 3882,62 пункта, индекс РТС также опустился на 0,16%, до 1662,83 пункта.

К 10:07 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение и находился на уровне 3884,43 пункта (-0,11%), а индекс РТС снижался до 1664,75 пункта (-0,05%).

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 0,62% - до $70,87 за баррель. Нефть сорта WTI дешевела на 0,67% и торговалась на уровне $68,44 за баррель.