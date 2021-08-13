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Кабмин разрешил увеличивать цены госконтрактов на строительство до 30%

По согласованию сторон теперь возможно увеличивать цену госконтракта на строительство, реконструкцию и капремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Правительство РФ разрешило увеличивать цены госконтрактов на строительство до 30% для компенсации удорожания стройматериалов. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает в пятницу пресс-служба кабмина.

"Речь идет о механизме, который позволит компенсировать дополнительные расходы застройщиков, связанные с существенным удорожанием стройматериалов. Так, по согласованию сторон теперь возможно увеличивать цену госконтракта на строительство, реконструкцию и капремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Фиксируется, что изменение стоимости не должно превышать 30%", - поясняется в сообщении.

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