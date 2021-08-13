Число сделок с апартаментами в Москве в первом полугодии выросло почти вдвое

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Около 3,5 тыс. сделок с апартаментами заключено в Москве с января по июнь 2021 года, что более чем на 90% превышает результат первого полугодия 2020 года, сообщила в пятницу экосистема недвижимости "Метр квадратный" (входит в группу ВТБ).

"Правовой статус апартаментов до сих пор не определен - закон планируется принять лишь в конце этого года. Пока не ясно, что станет его основой - предложение запретить строительство апартаментов или, наоборот, узаконить его. В этих условиях потребители активно раскупают уже готовые объекты - только в первом полугодии спрос на них вырос почти вдвое", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Метра квадратного" Вячеслава Дусалеева.

По его мнению, если раньше аргументом в пользу апартаментов была их более доступная цена в сравнении с квартирами, то теперь к нему добавится фактор сокращения максимальной суммы ипотеки с господдержкой. Дусалеев пояснил, что в Москве, по разным оценкам, спрос на льготную программу в июле упал в 1,5-2 раза. В этих условиях потребители, не успевшие приобрести квартиру в новостройках на прежних условиях, переключают свое внимание на еще не распроданные апартаменты.

На фоне повышенного спроса объем предложения такого формата недвижимости в Москве постепенно сокращается. Так, по данным "Метра квадратного", во втором квартале 2021 года предложение снизилось на 43% по отношению к аналогичному периоду прошлого года - до 365,8 тыс. кв. м. При этом на рынке наблюдается сокращение площадей апартаментов, а цена квадратного метра уже растет примерно сопоставимо со стоимостью квартир, отметил Дусалеев. "Существенного роста цен на рынке апартаментов не ожидается - по нашей оценке, он останется на уровне инфляции", - добавил он.