Оборот розничной и мелкооптовой торговли Москвы в июле превысил показатель 2019 г. на 48%

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Обороты столичных предприятий розничной и мелкооптовой торговли, а также торговли автотранспортными средствами за июль нынешнего года составили 513,6 млрд рублей. Это на 48% больше показателя 2019 года, сообщили в пятницу в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В июле этого года обороты предприятий розничной и мелкооптовой торговли, а также торговли автотранспортными средствами составили 513,6 млрд рублей, что на 25,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 48,1% превышает показатель июля 2019 года. Рост этих отраслей в основном был достигнут за счет сектора непродовольственной торговли, который составил 309 млрд рублей, увеличившись на 39,7% к июлю 2020 года и на 81,1% к июлю 2019 года", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

В свою очередь обороты торговли продовольственными товарами выросли по сравнению с июлем прошлого года на 14,9%, а с "допандемийным" июлем 2019 года - на 2,5%, обороты торговли автотранспортом - на 2,6% и на 31,3%, соответственно.

"Рост потребительской активности в Москве потребовал от работодателей увеличения числа сотрудников, занятых в розничном секторе. Количество принятых на работу в розничной торговле города с начала пандемии в апреле 2020 года по июль 2021 года больше числа уволенных на 22,8 тыс. человек", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.