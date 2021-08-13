ФНС намерена заключить мировое соглашение с заводом станков в Новосибирске

НОВОСИБИСРК, 13 августа. /ТАСС/. Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области намерено заключить мировое соглашение по вопросу уплаты налоговой задолженности с одним из крупнейших в РФ производителей станков, новосибирским заводом "Тяжстанкогидропресс", где сложилась тяжелая экономическая ситуация. Об этом в пятницу в пресс-центре ТАСС сообщил руководитель управления Алексей Легостаев.

В июле сообщалось, что "Тяжстанкогидропресс" приступил к погашению налоговой задолженности, которая составляет около 64,4 млн рублей. На эти цели были направлены 4 млн рублей, в перспективе планировалось направлять по 10 млн рублей ежемесячно.

"Сегодня мы с организацией пытаемся найти способы и методы урегулирования этой задолженности, в том числе путем заключения мирового соглашения. Сложности есть, не говорю, что перспектива радужная, но [есть] намерения двух сторон - нашей и налогоплательщика - найти выход из этой непростой ситуации", - сказал он.

Легостаев уточнил ТАСС, что об условиях и сроках соглашения говорить пока преждевременно.

Ранее на заводе сложилась тяжелая экономическая ситуация. Весной предприятие отключали от электроснабжения, работа одного из цехов была приостановлена Ростехнадзором, а счета в двух банках арестовало УФНС. Работники завода стали жаловаться на невыплату зарплат и сокращения. СК РФ возбудил уголовное дело по факту невыплат зарплат. По информации на 23 июня, сокращения на заводе были завершены, они оказались меньше запланированных. В июле региональные власти сообщили, что завод погасил задолженность по зарплатам, выплатив с начала года 35 млн рублей.

В августе деятельность "Тяжстанкогидропресса" была приостановлена на 90 дней на основании решения суда по предписанию пожарной инспекции.