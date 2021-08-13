Выручка китайского интернет-гиганта Baidu во втором квартале 2021 года выросла на 20%

ШАНХАЙ, 13 августа. /ТАСС/. Общая выручка китайской технологической компании Baidu во втором квартале текущего года выросла на 20% в годовом выражении и составила 31,35 млрд юаней (около $4,8 млрд). Такие данные из отчетного доклада интернет-гиганта публикует в пятницу шанхайский информационный ресурс Yicai Global.

Чистая прибыль за указанный период достигла 5,36 млрд юаней ($828,4 млн), что на 5% превысило показатель второго квартала 2020 года. В сравнении с первым кварталом текущего года прибыль увеличилась на 25%. Доходы Baidu от онлайн-маркетинга во втором квартале выросли на 18%, до 19 млрд юаней ($2,9 млрд), а ежемесячное число активных пользователей мобильными приложениями компании достигло 580 млн.

В третьем квартале в компании прогнозируют рост выручки в годовом выражении от 8% до 19% в объеме 30,6 млрд юаней ($4,7 млрд) и 33,5 млрд юаней ($5,17 млрд) соответственно.