"Почта России" приступила к выдаче заказов из интернет-магазинов через почтоматы

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. "Почта России" начала выдавать заказы из интернет-магазинов через почтоматы. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе компании.

"Почта России" начала подключать собственные почтоматы, а также выдавать заказы через партнерские почтоматы и пункты выдачи заказов. Сейчас клиенты могут забирать свои посылки в 500 почтоматах "Почты" и более 1500 партнерских почтоматах. К ноябрю федеральный почтовый оператор планирует закончить установку и подключение 5 000 собственных аппаратов. Это позволит компании войти в число лидеров в России по количеству почтоматов", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что в 37 российских городах с населением 500 тыс. человек до конца осени появятся собственные почтоматы "Почты России". Они будут установлены в торгово-розничных сетях, бизнес-центрах, на заправочных станциях, объектах транспортной инфраструктуры, клиентских центрах "Почта Банка". Кроме того, порядка 400 почтоматов установят в почтовых отделениях.

Уточняется, что в настоящее время почтоматы работают только по предварительной оплате. В будущем компания планирует запустить оплату заказов через POS-терминал почтомата.

В пресс-службе добавили, что "Почта России" также начала подключаться к партнерским сетям, среди них сети почтоматов "Халва" и Teleport. На данный момент на выдачу заказов компании работают около 1,5 тыс. партнерских почтоматов. До осени "Почта России" начнет доставлять заказы в более чем тысячу пунктов выдачи заказов Hermes, а также компания планирует расширить число партнеров, в том числе подключиться к сети PickPoint.