Спутниковые группировки для доступа к интернету запустят в Арктике в течение 3-7 лет

КАЛУГА, 13 августа. /ТАСС/. Спутниковые группировки для доступа к интернету будут запущены на территории Арктики и Северного морского пути в ближайшие 3-7 лет. Об этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил в приветственном видеобращении к участникам форума "Цифровая эволюция".

"У нас самая большая в мире страна, и есть территории с низкой плотностью населения, куда либо невозможно, либо очень дорого тянуть оптоволокно. Для этих территорий в горизонте 3 -7 лет, в качестве как раз новой инициативы, для доступа к интернету будут запущены спутниковые группировки. Это касается территории Арктики и Северного морского пути", - отметил вице-премьер.