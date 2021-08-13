"Газпром" в I полугодии нарастил экспорт газа в Западную Европу на 28,5%

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. "Газпром" в первом полугодии 2021 года увеличил поставки газа в страны Западной Европы на 28,52% в сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года, до 77,235 млрд куб. м, следует из отчета российского газового холдинга по российским стандартам бухучета (РСБУ).

Основными потребителями российского газа в Западной Европе являются Германия (рост поставок на 43,42%, до 28,872 млрд куб. м), Австрия (спад на 18,2%, до 5,397 млрд куб. м), Италия (рост 14,09%, до 11,393 млрд куб. м) и Франция (рост 15%, до 6,582 млрд куб. м).

Экспорт "Газпрома" в Турцию в январе - июне 2021 года вырос в 3,09 раза - до 14,623 млрд куб. м.

В Центральную Европу "Газпром" в первом полугодии этого года поставил 17,79 млрд куб. м газа против 17,73 млрд куб. м в январе - июне 2020 года. В Белоруссию за шесть месяцев поставлено 10,075 млрд куб. м, что на 11,2% выше показателей аналогичного периода прошлого года.