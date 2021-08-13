{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

"Газпром" в I полугодии нарастил экспорт газа в Западную Европу на 28,5%

Основными потребителями российского газа в Западной Европе являются Германия, Австрия, Италия и Франция

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. "Газпром" в первом полугодии 2021 года увеличил поставки газа в страны Западной Европы на 28,52% в сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года, до 77,235 млрд куб. м, следует из отчета российского газового холдинга по российским стандартам бухучета (РСБУ).

Основными потребителями российского газа в Западной Европе являются Германия (рост поставок на 43,42%, до 28,872 млрд куб. м), Австрия (спад на 18,2%, до 5,397 млрд куб. м), Италия (рост 14,09%, до 11,393 млрд куб. м) и Франция (рост 15%, до 6,582 млрд куб. м).

Экспорт "Газпрома" в Турцию в январе - июне 2021 года вырос в 3,09 раза - до 14,623 млрд куб. м.

В Центральную Европу "Газпром" в первом полугодии этого года поставил 17,79 млрд куб. м газа против 17,73 млрд куб. м в январе - июне 2020 года. В Белоруссию за шесть месяцев поставлено 10,075 млрд куб. м, что на 11,2% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Теги
Газпром
Единовременные "школьные" выплаты получили родители 19,4 млн детей
Размер выплат составляет 10 тыс. рублей
Единовременные "школьные" выплаты получили родители 19,4 млн детей
Читать полностью