Количество выданных российскими МФО займов в июле выросло до 2,32 млн

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Количество выданных российскими микрофинансовыми организациями (МФО) займов "до зарплаты" (до 30 тыс. рублей) в июле выросло до 2,32 млн, что на 0,7% выше, чем в прошлом месяце и почти на 70% выше, чем в июле прошлого года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"Последние пять месяцев количество выданных займов "до зарплаты" находится на уровне 2,2-2,3 млн штук в месяц. Таким образом, можно говорить об общей стабилизации ситуации в сегменте микрозаймов. При этом уже почти год число выданных микрозаймов растет темпами, значительно превышающими аналогичные прошлогодние показатели", - приводит пресс-служба слова директора по маркетингу бюро Алексея Волкова.

В бюро отмечают, что росту выдач способствуют увеличение в последнее время доли онлайн-заявок на микрозаймы (75% в 2021 году) и переход в МФО части банковских заемщиков в связи с консервативным подходом кредитных организаций к отбору клиентов.

Наибольшее число займов "до зарплаты" в июне 2021 года было выдано в Москве (116,8 тыс.), Московской области (105,0 тыс.), Свердловской области (83,1 тыс.).