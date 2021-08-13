Сборы налогов в консолидированный бюджет в Новосибирской области с января выросли на 30%

НОВОСИБИСРК, 13 августа. /ТАСС/. Почти 146 млрд рублей перечислено в консолидированный бюджет РФ в Новосибирской области за семь месяцев текущего года, что на 30% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом в пятницу в пресс-центре ТАСС сообщил руководитель управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Алексей Легостаев.

"За семь месяцев текущего года в консолидированный бюджет РФ поступило почти 146 млрд рублей налогов и сборов, это на 30% выше аналогичного периода прошлого года", - сказал он.

Руководитель управления добавил, что по итогам 2021 году в Новосибирской области соберут около 240 млрд рублей налогов в бюджеты разных уровней. По итогам 2020 года в Новосибирской области было собрано 205 млрд рублей налоговых поступлений в бюджеты разных уровней, что на 4% выше, чем в 2019 году. Таким образом, по итогам 2021 года рост собираемости составит 17%.

Увеличение показателей Легостаев объяснил как постепенным восстановлением экономики после пандемии коронавируса, так и низкой налоговой базой прошлого года. Также на 2% повысился уровень собираемости налогов до 99%. В структуре поступивших отчислений преобладает налог на прибыль организаций (26%), НДФЛ (25%) и НДС (23%). Также с начала года размер совокупной задолженности в области увеличился на 850 млн рублей и составил 26,2 млрд рублей.